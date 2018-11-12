مليون دولار ثمناً لأطروحة ستيفن هوكينج وكرسيه المتحرك

الشارقة 24 – رويترز:

بيع كرسي يعمل بمحرك استخدمه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج بحوالي 300 ألف جنيه إسترليني "391749 دولاراً"، فيما بيعت رسالة علمية له بمثلي هذه القيمة تقريباً، خلال مزاد خصصت عائداته لصالح مؤسسة خيرية.

هوكينج، الذي اشتهر بأبحاثه لاستكشاف نشأة الكون، توفي في مارس عن 76 عاماً، بعد أن أمضى جل حياته قعيداً على كرسي متحرك، بسبب مرض عصبي.

وبيعت بعض متعلقاته ومن بينها مقالات وميداليات وجوائز، ونسخة من كتابه "تاريخ موجز للزمن" تحمل بصمة إبهامه عبر الإنترنت، الخميس، إلى جانب خطابات ومخطوطات تعود لإسحق نيوتن وتشارلز داروين وألبرت آينشتاين.

وأجرت دار مزادات كريستيز المزاد الإلكتروني على مدار 9 أيام، تحت اسم "على أكتاف العمالقة"، لجمع تبرعات لمؤسسة ستيفن هوكينج الخيرية، ورابطة مرضى العصب الحركي.