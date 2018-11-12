وفد "أطفال الشارقة" يغادر إلى تايلند للمشاركة في "أولمبياد الروبوت"

الشارقة 24:

يغادر، الأربعاء، الموافق 14 نوفمبر، وفد مٍن أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، للمشاركة في بطولة أولمبياد الروبوت العالمي WRO2018، والتي تستضيفها مدينة شنغماي- في دولة تايلند، خلال الفترة 16-18 نوفمبر الحالي، والتي تركز على أهمية استدامة الغذاء.

تأتي مشاركة أطفال الشارقة في هذا الأولمبياد بعد فوز مركز الطفل بخورفكان وحصوله على المركز الأول في منافسات الفئة النظامية للمرحلة الإبتدائية، ومركز الطفل بالذيد وحصوله على المركز الثاني بالمشاريع في الفئة المفتوحة، وذلك خلال مشاركتهم في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت الوطني 2018، وذلك في مايو الماضي في أبوظبي.

يضم الوفد الطفلة شيخة سعيد مخلوف، وموزة محمد خميس، وشيخة صالح عبيد العبدولي، سلامة سيف الطنيجي، وعلياء عبيد الطنيجي وشوق على عامي، بالإضافة إلى عبد الله المرزوقي مسؤول علاقات عامة، وفوزية عباس لطفي منسق مشاريع، ولينا طيفور المشرف التقني على الوفد، والمدربين عصام همام محمد، نور الدين بن العبيدي.

وأشارت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، إلى أهمية المشاركة في المنافسات الدولية والخارجية، لإشراك الأطفال في مختلف المسابقات على مستوى الدولة أو خارجها، وذلك لدورها في تحفيز وتطوير المهارات لديهم، إلى جانب تعريف الآخرين على المستويات المتقدمة لدى أطفالنا، والقدرات التي يتمتعون بها، والذي من شأنه أن يشجع الأطفال ويعزز من ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى زيادة احتكاكهم بأقرانهم وتطوير مهاراتهم.

وأضافت أن الروبوت من أهم البرامج التي تنظمها في أطفال الشارقة سنوياً، وذلك لأهداف تمكين الأطفال من المهارات المتنوعة في نشاط الحاسب الآلي، ولتحفيزهم لتعلم مهارات تقنية وعلمية وعملية جديدة للاستفادة منها في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وفي تصميم الروبوتات وبرمجتها، والتحكم والقيادة وغيرها من العلوم التطبيقية، وذلك في سياق إعداد جيل متطور مواكب للعصر.

واختتمت الكعبي، حديثها متمنيةً التوفيق والنجاح لأطفال الشارقة المشاركين، لافتةً إلى أن الفوز ونيل الجوائز التي ترتبط بالمهارات العلمية والقدرات الذهنية يشكل حافزاً جماعياً لنا ولهم، الأمر الذي يزيد من تجربتهم ويوسع آفاقهم في العلوم الحديثة والمبتكرة.