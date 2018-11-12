"الكويت" تتألق من جديد في معرضها الدولي للكتاب

الشارقة 24 – رويترز:

ينظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، معرض الكويت الدولي للكتاب، في الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر الحالي، بأرض المعارض في مشرف.

وذكر سعد العنزي، مدير المعرض، في مؤتمر صحفي، الأحد، أن الإعداد للدورة الجديدة، بدأ منذ 9 أشهر، حيث كان التسجيل إلكترونياً، وتقدمت أكثر من 775، دار نشر محلية عربية وأجنبية للاشتراك، وتم قبول 505 دور نشر، من 26 دولة، نظراً للسعة المكانية.

وأشار إلى أن من بين المشاركين 35 جهة حكومية، من وزارات، وهيئات، ومؤسسات كويتية وخليجية وعربية، و9 منظمات إقليمية ودولية وعربية، وأكثر من 12 نادي قراء للمجاميع الشبابية التطوعية، التي تقدم خدمة مجانية للمجتمع.

وأوضح العنزي، أن المعرض حرص على تقديم القضية الفلسطينية، وما تشهده القدس من أحداث استدعت تسليط الضوء عليها، حيث أُعِدَ جناح خاص ومميز باسم "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، وتم دعوة وزير الثقافة الفلسطيني، إيهاب بسيسو، لحضور الافتتاح وإلقاء محاضرة عن القدس، إضافة إلى محاضرة أخرى يلقيها المؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة.

ويخصص المعرض جناحاً لإدارة الآثار والمتاحف، بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لعرض أحدث المكتشفات الأثرية في الكويت، واستعراض مسار البعثات الأثرية المشاركة في عمليات التنقيب بأنحاء البلاد.