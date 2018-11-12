"ذا غرينتش" ذو اللون الأخضر يصل القمة ويعتلي إيرادات دور السينما

الشارقة 24 - د ب أ:

تصدر فيلم الرسوم المتحركة، "ذا غرينتش"، إيرادات دور السينما بأميركا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما، الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء اصوات شخصياته، كل من "بنديكت كومبرباتش"، و"أنجيلا سبيري"، و"رشيدة جونس"، إيرادات بلغت، 66 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني، الفيلم الدرامي "بوهيميان رابسودي"، الذي يشارك في بطولته، كل من "رامي مالك" و"لوسي بوينتون" و"مايك مايرز"، محققاً إيرادات بلغت، 30,9 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث، فيلم الرعب والإثارة "أوفر لورد"، الذي يشارك في بطولته، كل من "بوكيم وودبين"، و"وايت راسل"، و"بيلو إسبيك"، محققاً إيرادات بلغت، 10,1 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع، فيلم المغامرات والإثارة والخيال العلمي، "ذا نتكراكر أند ذا فور ريلمز"، الذي يشارك في بطولته، كل من "ماكنزي فوي"، و"هيلين ميرين"، و"مورجان فريمان"، و"كيرا نايتلي"، محققاً إيرادات بلغت، 9,6 مليون دولار.