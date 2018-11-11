"النمرود" مشروع إماراتي ثقافي جوال يحط رحاله بمدينة تورينتو الكندية

الشارقة 24 - وام :

افتتح سعادة فهد سعيد محمد الرقباني، سفير الدولة لدى كندا، مساء السبت، وبحضور سعادة سلطان علي الحربي القنصل العام في تورنتو، العرض الأول لمسرحية "النمرود"، لفرقة مسرح الشارقة الوطني، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والفنون العربية، في تورنتو.

وحضر المسرحية، التي عُرضت على مسرح "جين ماليت"، في مدينة تورنتو، مئات من عشاق المسرح، من أفراد الجالية العربية، والجمهور الكندي، بينهم العديد من أساتذة الجامعات المختصين، في مجال الفنون والمسرح، وممثلي المؤسسات الحكومية، والخاصة، في تورنتو، ووسائل الإعلام خاصة، مع توفر الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

وأعرب سعادة السفير الرقباني، في كلمته، عن بالغ الفخر والاعتزاز بالجهود الكبيرة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لما يوليه من رعاية واهتمام بالثقافة، والحركة المسرحية، مما أسهم في مواصلة تعزيز موقع الشارقة، كعاصمة للثقافة العربية.

وأشار إلى أن عرض مسرحية "النمرود"، في تورنتو، يعد الأول على مستوى أميركا الشمالية، ما يؤكد وصول المسرح الإماراتي إلى العالمية، في ضوء نجاح عرضها، في مدن عديدة حول العالم منذ عام 2008، مثنياً على جهود أعضاء الفرقة المسرحية، وإصرارهم على ترجمة مفهوم التبادل الثقافي الفاعل، بين دولة الإمارات وكندا، بلغة فنية راقية.

ومن جانبه، أكد أحمد الجسمي، رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، وبطل عرض مسرحية "النمرود"، أن هذا العرض في مدينة تورنتو، يعد تجسيداً وتجديداً، لحضور المسرح الإماراتي من خلال عمل تاريخي، يهدف إلى إيصال المفاهيم والقيم عبر لغة مسرحية عالمية، تتسم بالنضج والإبداع، صاغها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لتكون صالحة لكل زمان ومكان، ولتتنقل في كل أرجاء العالم، وتُعرف الجمهور بتجارب المسرح الإماراتي.

من جهته أشاد، جيم كاريجيانيس، عضو المجلس البلدي لمدينة تورنتو، بالتعاون الثقافي والحوار الراقي، مرحباً باستضافة المزيد من الأنشطة الثقافية الإماراتية، في مدينة تورنتو الكندية، التي تتبنى التعددية شعاراً لها.

واعتمد العرض المسرحي الذي نفذه فريق التمثيل، بقيادة المخرج المنفذ، محمد العامري، بحرفية وأداء عاليين، على لغة تعبيرية وبصرية مكثفة للمشهد، وفق الصورة الإخراجية، للراحل المنصف السويسي، الذي استخدم المعاني والإيحاءات لربط الماضي بالحاضر تعميقاً للعلاقة بين الممثل والمتفرج، وصولاً إلى رؤية مشتركة، ذات مسؤولية تجاه العالم.