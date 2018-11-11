"الشارقة للكتاب" يختتم الدورة الـ 37 بـ 2.23 مليون زائر

الشارقة 24:

بـ 2.23 مليون زائر، وأكثر من 2.7 مليار مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، اختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب، مساء السبت، فعاليات دورته الـ 37، التي انطلقت في 31 أكتوبر الماضي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والمثقفين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وبمشاركة مميزة من اليابان ضيف شرف المعرض، وعز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري، شخصية العام الثقافية.

وكانت الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، شهدت حضوراً لافتاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وتفاعلاً كبيراً في الفعاليات والأنشطة، حيث ضمت أجنحة المعرض أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة، قدمت 20 مليون كتاب من 1.6 مليون عنوان، منها 80 ألف عنوان جديد، إلى جانب مشاركة 472 ضيفاً من مختلف أنحاء العالم، قدموا أمام زوار المعرض ما يزيد عن 1800 فعالية.

زيادة نوعية في حجم وقيمة المشاركات

واستجابةً للإقبال الكبير على أجنحة المعرض وفعالياته التي استقبلت 2.23 مليون زائر من داخل دولة الإمارات وخارجها، مددت إدارة المعرض ساعات استقبال الزوار حتى 12 منتصف الليل، على مدار 3 أيام، لتمكين الزوار من التجول واقتناء كتبهم، والالتقاء بكُتابهم المفضلين، حيث وقع هذا العام أكثر من 200 كاتب إصداراتهم الجديدة لقرائهم في ركن التواقيع.

وشهدت دورة المعرض هذا العام إقبالاً كبيراً من طلبة المدارس، حيث أقلت نحو 5600 حافلة أكثر من 230 ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، حضروا لشراء الكتب ومشاهدة الفعاليات التي خصصتها لهم إدارة المعرض.

كما استضافت الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر المكتبات، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب سنوياً، بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية، حيث عُقدت سلسلة ورش شارك فيها 400 من أمناء المكتبات العامة والخاصة والأكاديمية في المنطقة والعالم، واستمع المشاركون في المؤتمر إلى مداخلات من 20 مختصاً عالمياً.

كما شهد المعرض تنظيم مؤتمر الناشرين السنوي الذي يعقد بمشاركة أكثر من 400 ناشر، عقدوا خلال فعاليات "مواعيد المتخصصين" التابعة للمؤتمر أكثر من 3 آلاف اجتماعٍ، وقعوا 2884 طلبات بيع وشراء حقوق ضمن منحة الترجمة، ويتواصل استقبال طلبات المشاركة في المنحة حتى 26 فبراير 2019.

تفاعل متميز على مواقع التواصل الاجتماعي

وشهدت الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظي الوسم الخاص بالمعرض أكثر من 2.7 مليار مشاهدة، منها: "219.231.710" على الإنستغرام، و"1.513.215.412" على التويتر، و" 1.013.000.112" على فيسبوك، وتم وصول الوسم الخاص بالمعرض إلى 300 مليون مستخدم، وبلغت عدد المنشورات الخاصة بالمعرض والموجهة لجمهوره في مختلف دول العالم حوالي 70 ألف منشور.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد أهدى قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في حفل افتتاح المعرض، "إكليل الشارقة" وقصيدة خاصة، تكريماً لمنجزات سموها الاجتماعية والإنسانية، كما شهد سموه إطلاق شعار وهوية الاحتفال بلقب "الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019".

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة خلال المعرض محاضرة حول تاريخ المنطقة وبراءة إبن ماجد من مرافقة البرتغاليين، وحضر سموه محاضرة حول "اللغة العربية" قدمها عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري، شخصية العام الثقافية، ووقع صاحب السمو حاكم الشارقة أحدث إصداراته الأدبية، رواية "بيبي فاطمة وأبناء الملك".

وحظي المعرض بزيارة عدد من المسؤولين أبرزهم، معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، حيث تعرفوا على ما يقدمه المعرض، وأشادوا بتنظيمه وحجم الإقبال والمشاركات.

الكتاب أفضل أدوات التواصل

وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن المعرض يشهد في كل عام زيادة نوعية في حجم وطبيعة المشاركات في المعرض، مما يؤكد نجاح مشروع الشارقة الثقافي، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمكانة ودور الثقافة في بناء الإنسان والمجتمعات والحفاظ على المنجز والتراث الإنساني المشترك بين كافة شعوب الأرض.

وأشاد العامري، بإثراء المعرض هذا العام المكتبات العربية والأجنبية سواء كانت عامة أو منزلية خاصة، وتقديمه للجمهور آخر الإصدارات من روايات، وكتب فكرية، ودراسات وقراءات تاريخية، مؤكداً أن كل كتاب يخرج من المعرض بمثابة لبنة جديدة تضاف لثقافة المجتمعات ووعي أفرادها بدورهم في تعزيز إيجابيات الحاضر والتأسيس لمستقبل مزدهر، حيث استقبل المعرض زواراً جاءوا خصيصاً من مصر، والسعودية، وعُمان، والأردن، والهند لحضور فعاليات المعرض.

وشدد العامري، على أن الكتاب سيظل الأداة الأفضل للتواصل بين الشعوب والثقافات، لأنه يتميز عن كافة أدوات الاتصال الأخرى التي تركز على الرسالة من طرف واحد، بتركيزه على العلاقة مع الآخر ومشاركته قيمه وطموحاته وأحلامه.

وأشاد العامري بجهود كافة المشاركين في نجاح معرض الشارقة الدولي للكتاب من رعاة وشركاء ومتطوعين، ومؤسسات وهيئات ثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجه شكراً خاصاً لفريق عمل هيئة الشارقة للكتاب الذين عملوا بجهد في التحضير للمعرض وإثرائه بالشراكات والاتفاقيات العالمية مع ناشرين ومعارض كتب، واعتبر نجاح المعرض بمثابة نجاح لكل المخلصين لمسيرة الثقافة الإماراتية العربية.

كما أشاد بالحضور المميز لدولة اليابان ضيف شرف المعرض وبتعدد الفعاليات التي نظمتها خلال المعرض، التي عرفت جمهوره بالمزيد عن الثقافة والحضارة اليابانية والتجربة المميزة لشعبها.