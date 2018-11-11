أوانٍ مصرية تثير متاحف "رايس إنجل هورن" الألمانية بتفاصيلها

الشارقة 24 - د ب أ:

يعرض نحو 100 وعاء، تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، في متاحف "رايس إنجل هورن"، بمدينة مانهايم الألمانية، من 11 نوفمبر الحالي، إلى 10 فبراير المقبل، تحت عنوان "شتاين آرت"، وهي تسمية ألمانية تصف الحجر وصلابته.

ويبلغ عمر أقدم هذه الأواني 6 آلاف عام، ولكن تصميماتها البسيطة تعد عصرية، بشكل مثير للدهشة، وتفادى صانعو الأدوات الحجرية، في مصر إلى حد كبير الزخرفة، وركزوا على الخامات ذات النقاط الواضحة، والألوان الرائعة.

ووفقاً للمتاحف، استخدم صانعو هذه الأواني أنواعاً من الحجر يصعب تشكيلها، مثل البازلت، والجرواق "وهو نوع من الحجر الرملي المتنوع"، والديوريت.

وتتباين القطع المعروضة، وهي جزء من معرض أكبر يحمل اسم "مصر أرض الخلود"، بداية من الأعمال الضخمة، ومروراً بأكواب المرمر الأنيقة، وحتى زجاجة لازورد مزخرفة، ومرصعة بالذهب، لا يزيد حجمها عن سنتيمترات قليلة.

وكانت الأواني الحجرية، من العناصر المهمة في المستلزمات الجنائزية بمصر القديمة، وعثر عليها بأعداد كبيرة في مقابر الملوك.