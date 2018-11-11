الأطفال يحلقون مع "بيتر بان" في مسرح القصباء بالشارقة

الشارقة 24:





شهدت مسرحية "بيتر بان"، أولى عروض سلسلة مسرحيات "عالم القصص"، التي يقدمها مسرح القصباء في الشارقة، تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور الذي غلب عليه الطابع العائلي.

واستمتع الأطفال بالطريقة المشوقة لعرض المسرحية، وتفاعلوا مع الأسلوب المثير للخيال، حيث تميزت المسرحية بتقديم تشكيلات راقصة أضفت جواً من الفرح بين الحضور من مختلف الجنسيات.

وحلق الممثلون في فضاء المسرح، مستغلين كل زواياه، عبر عرض لوحات فنية متناغمة مع الموسيقى والمؤثرات المرئية التي رافقت العرض، أداها الممثلون ببراعة واحترافية بفضل المسرح المجهز بمعدات ذات تقنية عالية تسهم بتقديم تجربة عرض استثنائية تهدف إلى تعليم الأطفال وتثقيفهم بطريقة مبدعة.

وتحكي المسرحية، التي ألفها الكاتب المسرحي الأسكتلندي جيمس ماثيو باري، قصة مغامرات صبي يمكنه الطيران ولكنه لا ينمو أبداً، ويلتقي فتاةً تدعى "ويندي" تعيش معه مغامراته ضد القرصان هوك لإنقاذ أرض الأحلام "نيفيرلاند".

وينظم مسرح القصباء مسرحيات" عالم القصص" المخصصة للأطفال خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر الجاري لغاية شهر ديسمبر من العام المقبل.