"مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى" يشيد باختيار الشارقة عاصمة للكتاب

الشارقة 24:

أشاد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، باختيار الشارقة عاصمة للكتاب العالمي لعام 2019م، والذي يتوج للمكانة التي بلغتها إمارة الشارقة في سياق اهتمامها الدائم بالكتاب وحرصها على نشر المعرفة، فضلاً عن جهودها الدائمة في استضافة الأحداث الثقافية، وتنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب سنوياً.

وأشار راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، إلى أهمية تفاعل الميدان التربوي للتعبير عن الاحتفال بهذا العام، وهو عام نيل الشارقة لعاصمة الكتاب العالمي العام المقبل 2019م، وغرس أهمية هذا الاختيار في نفوس الأجيال ليقبلوا على العلم والتعلم والقراءة.

وأكد المحيان أن المناسبة تعد فرصة هامة لطرح البرامج والأنشطة، وإيجاد المبادرات التي تعد لإبراز قيم الحوار الإنساني التي تسعى قيادة الدولة في تحقيقه، وتعزيزه في نفوس الطلبة والنشء، وفق عدد من المفاهيم والصيغ التربوية التي تتناول تنمية ثقافة القراءة وإرساء المعرفة.

ولفت إلى أن جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التنموية في الاهتمام بالإنسان تتجلى على امتداد العقود السابقة في ترسيخه للقراءة كلغة للتعامل الإنساني، ومادة للتقارب مع الشعوب وأداة لإبراز الحضارة.