وفد نادي الذيد يزور معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة 24:

زارت اللجنة الثقافية بنادي الذيد الثقافي الرياضي معرض الشارقة للكتاب، وذلك في إطار التفاعل مع المناسبات الثقافية والمجتمعية، واقتناء الكتب والإصدارات، بهدف تزويد مكتبة النادي بأحدث ما أنتجته دور النشر، وضم الوفد خليفه الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، يرافقه د. حمود خلف العنزي المدير التنفيذي للنادي، ود. هاني هاني حمزة مشرف الأنشطة الثقافية.

وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي، أن النادي دأب منذ التأسيس على تطوير مهارات ومعارف أبنائه منتسبي النادي، وكذلك المجتمع المحلي، من خلال اقتناء أفضل الكتب والمطبوعات، مضيفاً أن معرض الشارقة للكتاب هو فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الثقافة والمعرفة، متقدماً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من الشارقة عاصمة للعلم والثقافة، وعلى رعايته الكريمة لهذا المعرض ولأندية الشارقة.

فيما تقدم خليفه الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى جميع القائمين على معرض الشارقة للكتاب، والذي أصبح عرساً ثقافياً ينتظره الجمهور بشغف، مثنياً كذلك على الدعم الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي للأندية، خصوصاً في المجال الثقافي والمجتمعي.