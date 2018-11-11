"التانيت الذهبي" يتوج فيلم "فتوى" في أيام قرطاج السينمائية

الشارقة 24 - رويترز:

فاز فيلم "فتوى"، للمخرج التونسي، محمود بن محمود، بجائزة "التانيت الذهبي"، لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في الدورة 29، من أيام قرطاج السينمائية، التي أُسدل الستار عليها، مساء السبت.

وبإنتاجٍ تونسي - بلجيكي مشترك، تناول الفيلم حكاية رجل تونسي يقيم في فرنسا، ويعود إلى بلده لحضور جنازة ابنه، الذي توفي في حادث دراجة نارية، لكنه يكتشف أن الابن المتوفي، كان ينشط في خلية متشددة، فيسعى لمعرفة كيف اتخذ ابنه هذا المنحى.

وذكر ابن محمود، عقب تسلمه الجائزة، أن السينما، كَكُلِ الإنتاجات الثقافية، تلعب دورها لتفتح عيون الشباب، وتقيهم من الانحرافات الإجرامية الدامية، التي تستهدف البلاد العربية، كما أهدى الجائزة، للمساهمين في الفيلم من جهاز تقني، وممثلين، ومنتجين.

وحصل الفيلم المصري "يوم الدين"، للمخرج أبو بكر شوقي، على جائزة "التانيت الفضي"، فيما ذهب "التانيت البرونزي"، للفيلم السوري "مسافرو الحرب"، للمخرج جود سعيد.

وفاز بجائزة أفضل ممثل، التونسي، أحمد الحفيان، عن دوره في فيلم "فتوى"، فيما فازت الكينية، سامنتا موكاسيا، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رفيقي"، وذهبت جائزة أفضل تصوير، للفيلم السوري، "مسافرو الحرب" وفاز بجائزة أفضل موسيقى الفيلم الكيني، "رفيقي"، وبجائزة أفضل سيناريو الفيلم الكيني، "سوبا مودو".

وأقيم حفل الختام، وتوزيع الجوائز، في مدينة الثقافة، التي افتتحت رسمياً هذا العام، وحضر الحفل وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، وعدد من الفنانين، وصناع السينما من العرب.