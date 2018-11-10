العامري: "الشارقة الدولي للكتاب" يتخطى تأثيره حاجز مليوني شخص

الشارقة 24 – محمود سليم:

كشف سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، عن أن تأثير معرض الشارقة الدولي للكتاب تخطى حاجز مليوني شخص حول العالم، مشيراً إلى أن المعرض يفتح صفحةً جديدةً من النجاح يسرد من خلالها حكاية الشارقة ومشروعها الثقافي إلى العالم.

وأشار العامري، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، إلى أن حكاية المعرض الثقافية أشرقت عام 1982 على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح أن هذا المشروع الذي يخلد ويعرف العالم بالحضارة العربية والعالمية من خلال الشارقة هو التقاء للحضارة والإنسانية على أرض الشارقة.