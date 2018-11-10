نورة الكعبي تفتتح "بينالي فكرة للتصميم" في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، بينالي "فكرة" للتصميم بالشارقة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعرض أنماطاً مختلفة من التصميم على مدار 21 يوماً.

يجمع المعرض، الذي تنظمه منصة "فكرة"، مئات المبدعين والمصممين والمؤسسات والقادة من أكثر من 20 دولة في واحدة من أهم الفعاليات الإبداعية في الدولة ويعمل على دعم المشهد الثقافي الفني الجرافيكي في الدولة.

وأعربت معالي الكعبي عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية مع البينالي، الذي يجمع نخبة من المصممين والمبدعين للدخول في حوار بنّاء يستشرف مستقبل التصميم الجرافيكي ويشجع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في ظل عالم سريع التغيّر يتطلب ابتكار إبداعات جديدة وتطويراً مستداماً لمهارات المبدعين والمهنيين بما يعزز من تنافسية هذه الصناعة ويدفع باتجاه نموها وازدهارها.

من جانبه، أكد سالم القاسمي مؤسس فكرة للتصميم أن "المعرض" يقدم لمحة عن المشهد الفني للتصميم الجرافيكي ويناقش دور مصمم الجرافيك من خلال تنظيم معارض وورش عمل مختلفة.

وأضاف: يوفر بينالي فكرة للتصميم مجموعة واسعة من الأفكار في مجال التصميم الجرافيكي ويساعد هذا الحدث المصممين على فهم التصميم الجرافيكي بشكل أفضل ليكون للمنطقة الدور المهم في الخطاب المتعلق بممارسات التصميم الجرافيكي في جميع أنحاء العالم ونقل أفكارنا وثقافتنا وسردنا إلى ذلك الخطاب المعاصر.