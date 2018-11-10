"الشارقة للكتاب" يُعرف الصغار بفنون صناعة الفخار

الشارقة 24:

نظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تُختتم فعاليات دورته الـ 37، السبت، في مركز إكسبو الشارقة، ورشة فنية تفاعلية حول فنون صناعة الفخار وطُرق تشكيله، وقدمت الورشة التي استهدفت الأطفال من 7-15 عاماً.

وتعرف الأطفال المشاركون في الورشة على تاريخ صناعة الفخار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمراحل التي تمر بها هذه الصناعة التراثية المعاصرة، بدءً بخلط الطين مروراً بالتشكيل ومن ثم الحرق، كما تعرفوا على الأواني التي كانت تصنع من الفخار ويتم استخدامها في حفظ الماء وطهي الطعام وحفظه، فضلاً عن أواني الزينة التي تأخذ الكثير من الأشكال، وأتاحت الورشة للأطفال المشاركين صناعة العديد من النماذج والأشكال الفخارية، مستخدمين الطين والصلصال.