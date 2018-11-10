"لوفر أبوظبي" يجذب أكثر من مليون زائر خلال عامه الأول

الشارقة 24 – زام:

نجح متحف اللوفر أبوظبي في جذب أكثر من مليون زائر خلال عامه الأول بعد افتتاحه في نوفمبر من العام الماضي، الأمر الذي أدرجه على لائحة المؤسسات الثقافية الرائدة على مستوى العالم.

ومثل مواطنو الدولة والمقيمون فيها 40% من إجمالي عدد زوار المتحف للعام المنصرم، وكان بالنسبة لهم الوجهة المفضلة لتمضية الوقت مع العائلة والأصدقاء.

وأصبح اللوفر أبوظبي كذلك نقطة جذب عالمية للزوار والسائحين الذين مثلوا 60 % من زواره، إذ بات المتحف وجهة ومعلماً مميزاً يعزز السياحة في الإمارة، ويقصده الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وكان العدد الأكبر من الزوار من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ومن حيث الترتيب فقد جاءت فرنسا وألمانيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والهند ودول الخليج العربي، وقد تصدرت الهند لائحة الزوار، من حيث المقيمين في الدولة والسائحين.

واستضاف المتحف أكثر من 1000 رحلة مدرسية، وقدّم 5000 جولة إرشادية وورشة عمل و115 فعالية خاصة، تنوّعت بين عروض بيت العود والحوارات وعروض الأفلام والحفلات الموسيقية التي ضمت أكثر من 400 فنان من 22 بلداً، بما في ذلك الحفل العالمي لنجمة البوب البريطانية دوا ليبا اليوم احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى، فيما ساهمت "مانجا لاب"، وهي مساحة خاصة بالثقافة اليابانية المعاصرة، في جذب الشباب بشكل كبير، وتستمر فعالياتها حتى 5 يناير 2019.