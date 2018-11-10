"البريد الفلسطيني" ضيف شرف "معرض الشارقة للطوابع 2018"

الشارقة 24:

يحل "البريد الفلسطيني" ضيف شرف على معرض الشارقة للطوابع البريدية 2018، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع في مركز "ميغا مول" الشارقة خلال الفترة من 13-17 نوفمبر الجاري، وذلك في مشاركة مميزة هي الأولى من نوعها ستتيح للهواة التعرف على أبرز المحطات المرتبطة بتاريخ البريد في فلسطين، واقتناء مجموعات من الطوابع البريدية الحديثة.

وللمرة الأولى أيضاً يشارك في المعرض الذي وفر "ميغا مول" جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لإنجاحه، نخبة من المحكمين الدوليين والمنسقين من إندونيسيا وسنغافورة، الذين سيقومون بتقديم المحاضرات، إلى جانب عرض الطوابع المهمة، ذات القيمة التاريخية والمادية الكبيرة، التي صدرت في بلديهما خلال فترات زمنية مختلفة.

وأعرب محمد سرور، مدير التسويق في مركز "ميغا مول" عن ثقته بأن استضافة 3 بلدان جديدة في معرض الشارقة للطوابع البريدية سيساهم في جذب أعداد أكبر من الزوار إلى المعرض، وخصوصاً من جاليات هذه الدول، إضافةً إلى هواة جمع الطوابع الذين يرغبون في الحصول على إصدارات جديدة منها، مؤكداً أن إدارة المركز ستوفر جميع التسهيلات اللازمة للمشاركين والزوار.

وأكد عبد الله خوري، رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، أن استضافة "البريد الفلسطيني" ضيف شرف الدورة التاسعة من معرض الشارقة للطوابع البريدية، جاءت في إطار دعم الجمعية للأشقاء في فلسطين، ولتمكينهم من التواصل مع جمهور أكبر من الهواة والمختصين وتسهيل حصولهم على الطوابع الفلسطينية التي تندرج ضمن الإصدارات المحدودة الانتشار بسبب صعوبة الأوضاع في فلسطين.

ويشارك في معرض هذا العام، تجار طوابع وعملات وعارضين من17 دولة، تتضمن مشاركاتهم 46 موضوعاً مختلفاً موزعة على 120 منصة عرض، وسيشهد المعرض مزاداً على العديد من الطوابع البريدية النادرة، من المتوقع أن يستقطب عدداً من كبار الهواة في المنطقة، إضافةً إلى العديد من الفعاليات الأخرى، التي تتوجه إلى الهواة والجمهور العادي على حد سواء.