"لغتي" تُنظم سلسلة من الورش التفاعلية في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تُختتم فعاليات دورته الـ 37 السبت، في مركز إكسبو الشارقة، نظمت مبادرة لغتي، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة، سلسلة من الورش التفاعلية التي استهدفت زوار المعرض الصغار.

وقدم الورش التي احتضنها جناح المبادرة المشارك في المعرض، كلٌ من هيا القاسم، مؤلفة قصص أطفال، وعلي بن كمال، مقدم برامج أطفال، وكانت الورش عبارة عن مسابقات في اللغة العربية، تم تنظيمها بالاعتماد على برنامج "حروف"، الذي تخصصه المبادرة، لتعليم اللغة العربية للأطفال، تم من خلالها قياس معرفة الأطفال المشاركين بقواعد تعليم اللغة العربية، وشهدت الورش تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال.