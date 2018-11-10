فغاوك هيرد بيه: "الشارقة الدولي للكتاب" حدث ثقافي مهم

الشارقة 24:

أفادت الكاتبة الألمانية فغاوك هيرد بيه بأنها جاءت إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب بنسخته 37 لتوقيع كتابها الجديد "أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج: خمسون سنة من التحول"، وهو كتاب من السلسلة التي تستعد لإصدارها.

وأضافت فغاوك هيرد بيه في تصريح لـ "الشارقة 24" أنها جاءت إلى أبوظبي عام 1967، وانضمت إلى مركز التوثيق والأبحاث - الذي أصبح فيما بعد الأرشيف الوطني.

وأشارت الكاتبة الألمانية أن لديها العديد من الكتب المترجمة إلى لغات مختلفة، وأكثر من 75 مقالة في مجلات أكاديمية أجنبية، وكتب مشتركة، وأوراق بحثية منشورة، ومراجعات، وتأمل أن تتواجد في معرض الشارقة الدولي للكتاب العام المقبل للمشاركة وتوقيع كتبها الجديدة، لأنه حدث رائع وثقافي مهم.