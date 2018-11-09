المركز "التربوي" لدول الخليج يطلق إصدار "استراتيجيات تدريس اللغة العربية"

الشارقة 24:

ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، احتفل المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالإمارات، بالإعلان عن إصداره الجديد بعنوان "استراتيجيات تدريس اللغة العربية"، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

وقد تم الاحتفال بالإعلان عن هذا الإصدار الجديد في منصة وجناح وزارة التربية والتعليم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور عدد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم والمعلمين والطلبة وجمهور المعرض.

ويعد الإصدار الجديد من أهم إصدارات المركز في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، ويستهدف مرحلة الصفوف من الأول إلى السادس.

ويتكون هذا الإصدار من خمسة أجزاء هي: استراتيجيات تدريس مهارات اللغة العربية، واستراتيجيات تدريس عناصر اللغة العربية، واقع استخدام استراتيجيات تعليم اللغة العربية، والاستراتيجيات النشطة لتدريس اللغة العربية، والبرنامج التدريبي على استراتيجيات تدريس اللغة العربية.

وقد نفذ هذا الإصدار عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص وأساتذة الجامعات في مجال مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، كما تم تحكيمه في عدة مراحل بخبرة منفذي الدراسة، وكذلك بمعرفة المركز بالإضافة إلى التحكيم النهائي بإدارة الضبط والجودة بمكتب التربية العربي لدول الخليج ومن ثم طباعة الإصدار.