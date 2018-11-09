"الناشئة" تُحفّز الملكات الإبداعية للشباب في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:





انسجاماً مع مساعيها الرامية إلى اكتشاف الناشئة الموهوبين في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، وتحفيز ملكاتهم الإبداعية؛ نظمت ناشئة الشارقة، عدداً من الورش التفاعلية المبتكرة، ضمن جناح مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الذي بضم إلى جانبها، سجايا فتيات الشارقة، وأطفال الشارقة، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تختتم فعاليات دورته السابعة والثلاثين، السبت.

جاءت الورشة الأولى بعنوان "أكمل المربعات"، لتعزيز روح التنافس والتحدي بين المشاركين، إلى جانب دورها في تنمية مهارات التفكير والقدرات الذهنية، وحملت الورشة الثانية عنوان "صندوق العجائب"، وأتاحت الورشة الفرصة للشباب في وصف محتويات الصندوق عبر تلمسها ومن دون رؤيتها، معززة بذلك قدراتهم على التخيل.

وتجسدت فكرة الورشة الثالثة في أفضل مجموعة تتمكن من تأسيس أعلى برج عبر استخدام الأدوات المتوفرة من أوراق، مواد لاصقة، وزخارف ملونة، وأعواد خشبية، وتسابق المشاركون في أجواء تنافسية رائعة غرست في نفوسهم مفهوم العمل الجماعي واحترام والآخرين وتقبل آرائهم، هذا إلى جانب ورشتي ارسم كلمة، وعبّر ولا تقول اللتين أتاحتا للمشاركين فرصة التعبير ووصف الكلمات دون النطق بها أو بمرادفاتها.

وأبدى الشباب من زائري المعرض، تفاعلاً ملحوظاً مع ورش ناشئة الشارقة الهادفة إلى تنمية المهارات الشبابية وتحفيز الملكات الابتكارية للناشئة، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، والتعرف إلى أفضل الممارسات في شتى مجالات الحياة، حيث شارك فيها ما يتقارب من 87 مشاركاً.

وشهد ركن ناشئة الشارقة في الجناح المشترك مع مؤسسات ربع قرن إقبالاً واسعاً من زائري المعرض، حيث يبغ عدد الزائرين 417 زائراً، بواقع 326 شاباً من منتسبي ناشئة الشارقة وخريجيها، وطلاب مدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي من مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن 91 زائراً من أولياء الأمور وموظفي مؤسسات المجتمع المحلي والإماراتي.

واشتملت مشاركة ناشئة الشارقة أيضاً على توزيع كتيبات ونشرات تعريفية إضافة إلى تعريف زائري الجناح الدليل بمحتويات الدليل الإرشادي، الذي يضم باقة منوعة من أهم البرامج والأنشطة التي تنظمها ناشئة الشارقة على مدار العام، بما يحقق رؤية مؤسسة ربع قرن التي تنبثق منها رؤية ناشئة الشارقة في أن تكون شريكاً مجتمعياً في بناء أجيال واعية ومؤثرة.