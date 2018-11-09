الفنان سيف الغانم: جهود فاعلة لدائرة الثقافة تثري الحركة الفنية بالشرقية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ثمن الفنان الإماراتي الكبير سيف الغانم، الأدوار الفاعلة التي تلعبها دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، لتنشيط وإثراء الحركة الفنية بالإمارات الشرقية من الإمارة.

جاء ذلك في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مشاركته بأوبريت الحصن، ضمن فعاليات مهرجان كلباء الثقافي، والذي أطلقت الدائرة دورته الثالثة، الخميس.

وأكد الغانم أن البرنامج شيق ومميز، ويبرز من خلاله تاريخ وموروث المدن من خلال أعمال فنية محترمة.

ولفت إلى جودة التنظيم والإعداد لفعاليات ومهرجانات الدائرة في مختلف المدن، مثمناً حرص كبار النجوم على المشاركة في هذه المهرجانات التي تنشط وتثري الحركة الفنية والثقافية بالمنطقة.

وعن مهرجان كلباء الثقافي، صرح بأن أوبريت الحصن عمل مميز، وتمنى أن عناصر المتعة والتشويق في العمل قد نالت استحسان الحضور.