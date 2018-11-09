أشادت بجهود دائرة الثقافة

الفنانة فاطمة الحوسني: أوبريت الحصن عمل فني مميز أمتع جمهور كلباء

  • الجمعة 09, نوفمبر 2018 في 3:23 م
وصفت الفنانة فاطمة الحوسني "أوبريت الحصن"، بالعمل الفني المميز، الذي نال استحسان جمهور مهرجان كلباء الثقافي في دورته الثالثة.
الشارقة 24 - وليد الشيخ:
 
عبرت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان كلباء الثقافي، ضمن كوكبة من النجوم، شاركوا في تقديم أوبريت درامي بعنوان الحصن.
 
وأكدت الحوسني في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الأوبريت جاء متكاملاً ومميزاً في كافة تفاصيله، سواءً من ناحية التمثيل أو الإخراج والديكور، والمؤثرات الصوتية والبصرية، وغيرها من عناصر.
 
واعتبرت أن التفاعل والحضور الواسع للجمهور من مختلف أرجاء الدولة لمشاهدة عروض المهرجان والأوبريت، دليل قاطع على نجاحه في تحقيق أهدافه وتقديم المتعة للمشاهدين.
 
وأشادت الفنانة القديرة بجهود دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وفعالياتها الثقافية والفنية التي تشمل مختلف مدن المنطقة.