مسرحية "تومورو" تحلق بالأطفال في أجواء الأمل

الشارقة 24:

تفاعل الأطفال بفرح غامر وهم يتابعون عرض مسرحية "تومورو"، على مسرح معرض الشارقة الدولي للكتاب، وانشغلوا بمحاكاة أدوار الممثلين الذين تميزوا برشاقة الحركة وبراعة الأداء، وزاد جمال ديكورات المسرح والموسيقى المصاحبة من جمالية العرض، الذي تابعه نحو 800 شخص من الأطفال وذويهم.

مسرحية الغد هي من تأليف "سحاب"، وإخراج عبد الله عبد الرضا، وشارك في تمثيل الأدوار مجموعة من الممثلين الشباب المبدعين، منهم: شجون، وديمة، نور الغندور، رهف العنزي، ليلى عبد الله، وآخرون.

تدور فكرة المسرحية حول الطفلة الموهوبة "آني" التي تبدأ رحلة مليئة بالمغامرات للبحث عن أبويها اللذين أضاعاها منذ زمن طويل حتى وصلت إليهما لتبدأ حياة جديدة جميلة، وهناك أيضاً شخصية "الآنسة لوني" مديرة الميتم الذي نشأت فيه آني، و"ساندرا" التي تبنت آني، و"مستر لوك" التاجر المليونير صاحب المواقف المثيرة.

جمعت المسرحية بين عمق الفكرة، والتحلي بالحكمة، وركزت على الجانب الترفيهي، وقد لخصها طاقم المسرحية "الذي يبلغ نحو 30 شخصاً" على شكل رسائل حملت بين طياتها أهمية تحلي الأطفال بالأمل من أجل الحصول على غد مشرق، وعدم الاستسلام بالرغم من كثرة أو خطورة التحديات لأن حليف الطفل في نهاية الطريق سيكون النجاح التام والباهر كما حدث مع "آني".

هذا وسبق لمسرحية الغد أن عرضت في جدة، والرياض بالمملكة العربية السعودية، كما عرضت في الكويت، وفازت هناك بجائزة أفضل عرض متكامل لمهرجان المميزون، وتعرض في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب.