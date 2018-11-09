"الشارقة للكتاب" يعرض فيلم المانغا الياباني "مايكا"

الشارقة 24:

عرضت قاعة احتفالات معرض الشارقة الدولي للكتاب، الخميس، فيلم المانغا الياباني "مايكا" للمخرجة والمؤلفة ماري أوكادا، الذي يعالج قضية الإنجاب في اليابان، ضمن قالب سينمائيّ متميّز، أرادت له أوكادا أن يتخذ شكل الأسطورة القديمة التي يمتاز بها التراث الياباني.

وسرد الفيلم حكاية الشابة "مايكا" وطفلها إيرل وعلاقة الأمومة العميقة التي تجمع بينهما، حيث طافت أوكادا في نسجها للحبكة على عوالم واقعية وأخرى سحرية راوحت في مجملها بين علاقة الإنسان بالإنسان، والدور الذي تلعبه العاطفة في تشكيل الذكريات التي تستمد طاقتها من الماضي وتعود بقوة لتجد موقعها في الحاضر.

وبين نقلة وأخرى، وضعت أوكادا المشاهد أمام حالة فنتازية من العوالم المتداخلة، ارتأت من خلالها أن تكون نافذة واسعة تطل منها على قضية الإنجاب التي شرّعها القانون الياباني الذي يحفّز على الإنجاب، نظراً للدراسات التي تشير إلى انخفاض معدلات السكان بحلول العام 2050، وهذا ما انتبهت له المخرجة وحاولت معالجته في قالب سينمائي، يجمع بين ذاكرة الأسطورة اليابانية، وما يوازيها من عوالم بصرية في فنون "المانغا".