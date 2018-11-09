طاقات خارقة تنمي مهارة التفكير الإبداعي لأطفال "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

بعصا الأمنيات، والقبعات السحرية، وأجنحة الطيور، انطلقت ورشة "طاقات خارقة" التي أقامها معرض الشارقة الدولي للكتاب في قاعة الطفل، وشاركت فيها مجموعة من الأطفال وطلاب المدارس الزائرين للمعرض بإشراف مدربة في التفكير الإبداعي.

واستهدفت الورشة التي قدمتها المدربة الأطفال من فئة 7 – 12 سنة، حيث عملت على مساعدة المشاركين في تحويل أفكارهم الخيالية إلى حقيقة على أرض الواقع، وإتاحة الفرصة لهم في الحصول على القوة الخارقة التي يريدون الحصول عليها من خلال "الأدوات السحرية" الموجودة في الورشة.

كما حرصت الورشة في الوقت نفسه على تعليم الأطفال مهارة "لغة الجسد" في التعبير عن حاجاته وطموحاته داخل أسرته ومدرسته والبيئة الخارجية، وذلك دون التعبير عنها بالكلام المباشر، بهدف منحه القدرة على الثقة بالنفس، والوصول إلى تحقيق الطموحات التي تنسجم مع عالمه الصغير، وتؤهل فيه القدرة على النضوج الفكري المستقبلي.