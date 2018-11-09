"ألف عنوان وعنوان" تتسلم 1334 عنواناً وتعتمد 500

الشارقة 24:

تسّلمت مبادرة ألف عنوان وعنوان، 1334 طلباً من دور نشر ومؤلفين عرب وإماراتيين، تم اعتماد 500 عنوان منهم، وذلك في إطار مرحلتها الثانية، الرامية إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي طبعة أولى، خلال عامي 2018 و2019، حيث سيتم دعم 700 عنوان لدور النشر التي تندرج تحت مظلة جمعية الناشرين الإماراتيين، و301 عنوان لمؤلفين إماراتيين، بميزانية تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم.

واستكمالاً لمسيرة الدعم التي تقوم بها المبادرة، نظّمت "ألف عنوان وعنوان" مجموعة من حفل التواقيع في جناح المبادرة المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلق بدورته الـ 37 هذا العام، وتستمر فعالياتها حتى العاشر من نوفمبر الجاري، وذلك إسهاماً في تعريف الجمهور وزوار المعرض على الإصدارات الجديدة.

وأكدت مجد الشحي، مديرة مبادرة "ألف عنوان وعنوان"، أن المبادرة تحرص على أن تكون إصدارات المبدعين من المؤلفين الإماراتيين حاضرة في كلّ المحافل الثقافية العربية والعالمية الكبرى، وذلك للمساهمة بتعريف القراء والناشرين على حدّ سواء بالمنجزات الأدبية الإبداعية الإماراتية، وفتح نافذة تواصل معرفية مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم..

وتابعت: تتواجد المبادرة اليوم في واحد من الأحداث الثقافية التي نعتزّ بها كإماراتيين، معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي بات يشكّل مرتكزاً أساسياً لمسيرة الثقافة التي قادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأثمرت رؤيته عن واقع ثقافيّ مزدهر استطاع أن يصدّر رسالة سامية عن إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة للعالم أجمع.

حلقة وصل بين المؤلف والناشر

وجمعت المبادرة في جناحها المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب مجموعة من الكتَاب والناشرين لبحث سبل التعاون بينهم، حيث ناقشوا إمكانية العمل على نشر بعض العناوين التي سيتم الاتفاق عليها من خلال الجلسة التي نظمتها المبادرة، وستقوم مبادرة ألف عنوان وعنوان بدعم العناوين الناتجة من هذه الاتفاقيات.

تواقيع للإصدارات في جناح المبادرة

وتشتمل قائمة العناوين التي تم توقيعها في جناح المبادرة، كتاب "قصص من العالم العربي" للمؤلفة علياء الفكيكي، وكتاب "لولو والمظلة العجيبة" للمؤلفة موزة القايدي، وكتاب "الغيمات الثلاث" للمؤلفة أمس الشامسي، وكتاب "قراءات في روائع الأندلسيات للمؤلف سامح كعوش، وكتاب القمر الأزرق + الكوكب الزمردي، للمؤلفة عائشة النقبي، وكتاب "عودة الوراد" للمؤلف الدكتور شهاب غانم، وكتاب زايد نبراس الحكمة للمؤلف إحسان السويدي، وكتاب أبناؤنا على دروب الخبر للمؤلف "جاسم عبيد الزعابي".

وضّمت القائمة كتاب بابا زايد وشعب الإمارات وكتاب موزة وجهازها الذكي للمؤلفة شيماء المرزوقي، وكتاب "قبلة ملاك" للمؤلفة سحر نجا، وكتاب "الحياة أمنيات" للكاتب عبد الله الزعابي، وكتاب "نواف الجداف" للمؤلفة ميثاء الخياط، وكتاب القراءة الموجهة، للكاتبة سماح الرفاعي، وكتاب زايد في عيون الباحثين للمؤلف محمد عبد الله نور الدين، وكتاب ماذا حدث في الشارع الرمادي، لمؤلفته دينا فهمي صالح.