مدرسة فاطمة بنت عبد الملك تحصد كأس "لغتي" 2018

الشارقة 24:

للعام الثاني على التوالي، فازت مدرسة فاطمة بنت عبد الملك - بنات، بالمركز الأول، في "كأس لغتي" للعام 2018، لتؤكد جدارة وتفوق طالباتها وإجادتهن التامة في اللغة العربية، وإلى جانب كأس البطولة نالت المدرسة مبلغ 10 آلاف درهم، فيما فازت مدرسة الحصين بنات بجائزة المركز الثاني، البالغ قيمتها 7000 درهم، أما جائزة المركز الثالث والبالغ قيمتها 5000 درهم فذهبت إلى مدرسة عبد الله عمران تريم.

وأقيمت منافسات الدورة الثالثة من كأس لغتي، التي استهدفت هذا العام طلبة الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس الحكومية بالشارقة، خلال فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة 30 مدرسة، حيث تصدرت مدارس المنطقة الشرقية قائمة المشاركة بـ 15 مدرسة، تلتها مدينة الشارقة بـ 11 مدرسة، والمنطقة الوسطى بـ 4 مدارس.

وهنأت بدرية آل علي، مدير مبادرة "لغتي" الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة كأس لغتي، مؤكدةً ألا يوجد خاسر فالجميع فائزون بما قدموه من مستويات عالية، وجدت الإشادة والاستحسان من لجنة التحكيم وجميع الحضور، حيث أكدوا نبوغهم وتفردهم وقوة بلاغتهم اللغوية وفصاحتهم في الخطابة والقواعد والنطق الصحيح.

وأضافت آل علي: تؤكد لنا جائزة كأس لغتي في كل عام، أن الجهود التي تبذلها مبادرة لغتي، بالتعاون مع وزارة التربية، وإدارات المدارس الحكومية في إمارة الشارقة، تثمر عنها نجاحات وإنجازات كبيرة، تثبت أن توجه "لغتي" لتطوير أساليب تدريس اللغة العربية، جعل الطلاب أكثر إقبالاً عليها وأشد شغفاً لاكتساب مهاراتها واكتشاف سحرها البديع.

وشهدت منافسات هذا العام من كأس لغتي تنافساً كبيراً بين الطلبة المشاركين، حيث أكدوا قدرتهم الكبيرة على إجادة لغتهم التي تشكل مصدر عزهم وافتخارهم بهويتهم، فجميع المدارس قدمت مستويات رفيعة، عكست مدى اهتمامها بتدريس اللغة العربية، وغرس حبها في نفوس الطلاب وتشجيعهم للتخاطب بها دائماً.

وأشرف على تقييم مستويات الطلاب المشاركين في المسابقة لجنة تحكيم ضمت نخبة من التربويين والأكاديميين والخبراء في مجال اللغة العربية، هم الدكتور فوزي وليد، رئيس اللجنة، إلى جانب الدكتور زيدان عللوه، والأستاذة مريم الحواي.