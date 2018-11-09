هانتر يكشف أسرار كتابة سيناريو الأفلام في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:





أعرب السيناريست والمخرج الأميركي ترافيس هانتر، عن سعادته، بتواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضور فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته السابعة والثلاثين، للمرة الأولى في حياته.

وتوجه ترافيس هانتر، بالشكر إلى إمارة الشارقة، على ما لقيه من كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال.

وكشف السيناريست والمخرج الأميركي، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أنه سيشارك في ورشة عمل، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليتحدث فيها، عن تجربته الكبيرة في الكتابة للأفلام السينمائية، وكيفية وطرق الكتابة للفيلم والرواية، وأوجه الاختلاف بين الكتابتين، ومختلف أنواع الكتابة بشكل عام.