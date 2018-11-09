هيثم بن صقر: مهرجان كلباء الثقافي مرآة لتاريخ وموروث المدينة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





أشاد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، بدور دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية، في إبراز وترسيخ الموروث الشعبي، من خلال برامجها وفعالياتها المختلفة.

وثمن الشيخ هيثم القاسمي، النجاح الكبير الذي حققه مهرجان كلباء الثقافي، الذي انطلقت فعاليات دورته الثالثة، مساء الخميس، معبراً عن إعجابه الشديد بأوبريت الحصن، الذي سلط الضوء في حبكة درامية، على تاريخ المدينة، وتلاحم أهلها الراسخ.

واعتبر نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المهرجان مرآة عكست جانباً مهماً، من تاريخ كلباء ومكونها الثقافي وموروثها الشعبي.

كما ثمن الشيخ هيثم بن صقر، تفاعل وحضور الأهالي، لفعاليات اليوم الأول للمهرجان، والذي شهد مشاركة واسعة لحشد من النجوم.

في الختام، بارك الشيخ هيثم القاسمي، لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، جهودها في التنظيم المميز، والإنتاج الضخم والهادف، لفعاليات المهرجان في دورته الثالثة.