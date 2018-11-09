مهرجان كلباء الثقافي يحتفي بتاريخ المدينة في مواجهة التحديات

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، انطلقت مساء الخميس، فعاليات الدورة الثالثة، لمهرجان كلباء الثقافي، على منطقة الكورنيش.

ويتضمن المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ويختتم الجمعة، مشاركة حافلة للعديد من فرق الفنون الشعبية، ونجوم الشعر المحلي والخليجي، وكوكبة من الفنانين، بينهم حبيب غلوم، وسيف الغانم، وعبد الله بو عابد، وفاطمة الحوسني.

استهلت فرقة المزيود الحربية، فعاليات اليوم الأول للمهرجان، والتي قدمت وصلات متعددة من الفلكلور التراثي، بلوحات فنية على أنغام تراثية، ذات إيقاع مميز، بالسيوف والبنادق، إلى جانب استعراض للمهارات التعبيرية.

وتواصلت الفعاليات بأمسية شعرية، قدمها الإعلامي رعد أمان، بمشاركة الشاعر الكبير على الخوار، والشاعر الكويتي حزام الشمري، والذين قدموا مجموعة من القصائد الوطنية والعاطفية.

"هنا أرض الكرامة.. هنا منبع الحضارة.. هنا الزخرفة السامية.. هنا المدينة الفاضلة.. من جذور عمق التاريخ والعصور الغابرة.. من القلاع والحصون والمباني العالية.. من أهالي المدينة الجانحة.. دقوا النواقيس"... بهذه الكلمات، بدأ العرض الرئيس للمهرجان، والذي تمثل في أوبريت مميز بعنوان "الحصن"، من فكرة محمد صالح السويجي، وتأليف وسيناريو حميد فارس، وإخراج مبارك ماشي.

وفي إطار درامي وتشويقي، سرد الأوبريت، الذي شارك به جمع من نجوم التمثيل في الإمارات، حكاية عن أهالي المدينة، الذين تربطهم علاقة التقارب والتراحم فيما بينهم، وبساطة عيشهم، إلى أن حلت عليهم جماعة سطو، نهبت رزق أهل المدينة من المخازن، وتم اتهام أحد الأهالي، إلى أن تكشفت الحقيقة، وتم التعرف على جماعة السطو، وإعداد خطة محكمة للإيقاع بهم، وسط تلاحم الأهالي، لتختتم الحكاية بلمحة من التسامح المعهود في كلباء، بقرار الأهالي العفو عن الجناة ومسامحتهم.

شهد فعاليات اليوم الأول للمهرجان، سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وسعادة سلطان بن سيف رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية كلباء، وجاسم بو صيم مدير الديوان الأميري بكلباء، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وحشد من المسؤولين، وجمع غفير من الجمهور.

واختتمت فعاليات اليوم الأول، بتكريم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، للمشاركين في الفعاليات، من الفنانين والشعراء، والمؤسسات المساهمة والراعية، والإعلاميين الذين واكبوا فعاليات المهرجان.