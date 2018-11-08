أليكساندرا فون هان: "الشارقة للكتاب" هذا العام يعج بنشاط لا يُوصف

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

عبرت المؤلف الكندية أليكساندرا فون هان، عن سعادتها بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 37، مؤكدة حرصها الشديد للتواجد في المعرض هذا العام.

وأشادت خلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، بالحضور اللافت لفعاليات المعرض، مشيرة إلى أن عدد الزائرين كان أكثر بكثير مما توقعته.

وقالت إنها كثيراً ما كانت تزور معرض الكتاب، لكن هذا العام وجدته يعج بنشاط لا يوصف.

وأعربت اليكساندرا عن سعادتها بالقدوم إلى الشارقة من برلين لحضور المعرض، مضيفة بأنها كانت تعيش في أبو ظبي قبل خمس سنوات.

وأشارت المؤلف الكندية اليكساندرا فون هان، إلى أنها أطلقت كتابها "سحر المطبخ الإماراتي"، في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأوضحت أن الكتاب مليء بالقصص والوصفات الإماراتية الجميلة والشهية، وأنه يصلح للمدارس ولأغراض الطبخ والأغراض الفكرية والقصص.