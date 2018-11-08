لطيفة لبصير: "الشارقة للكتاب " حدث ثقافي يهم كل المبدعين

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

عبرت الكاتبة المغربية الدكتورة لطيفة لبصير عن سعادتها بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وصرحت لـ الشارقة 24"، بأن المعرض يعد حدثاً ثقافياً عالمياً بامتياز يهم كل المبدعين، ويُعرف العالم بهم.

وأضافت قائلة: "ليست المرة الأولى التي أشارك فيها في الحدث الثقافي العالمي الذي أصبح علامة فارقة للكتاب والأدباء، وهو حدث هام جداً لكل مبدع، حيث يشارك فيه العديد من الكتاب ويتم طرح عدد من المؤلفات خلاله، وسط حضور كبير ".

وأوضحت لبصير أن مشاركتها في المعرض تمثل في موضوع القصة القصيرة، وهو المجال الذي تخصصت فيه، مشيرة إلى انها كتبت العديد من المؤلفات في مجال القصة والنقد، من بينها على سبيل المثال "ضمائر وعناق" و"محكيات نسائية"، والتي تُرجمت إلى الفرنسية والإسبانية والإنكليزية والألمانية.