"الخدمات الإنسانية" تقدم استشارات علاجية ضمن "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرصها على دورها التوعوي، تشارك مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من خلال جناح مُميز لعلاج المشكلات الحركية، وأحدث إصدارات المدينة.

وقدم الجناح بنقديم استشارات العلاج الطبيعي والوظيفي مجاناً لنحو 500 شخص في المجال الحركي.

وتميز الجناح أيضاً بأحدث إصدارات المدينة وهي سلسلة "60 ثانية" المُكونة من 20 بطاقة تُعرِّفُ بأسباب العديد من المشكلاتِ الحركية وطرق الوقاية والعلاج، كما تحتوي البطاقات على رموزٍ تقود إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالعلاج على شبكة الإنترنت.

كما ضم جناح المدينة مجموعة من إصداراتها كالكتب المتخصصة في الإعاقة والتربية الخاصة والتربية بشكل عام، فقد نشرت المدينة حتى اليوم أكثر من 40 عنواناً متخصصاً في الإعاقة، ومن بينها الترجمة الوحيدة إلى العربية للدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية الصادر عن الرابطة الأميركية للطب النفسي.