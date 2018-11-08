إسماعيل الرفاعي: "نقطة لقاء" منصة فنية متخصصة لدور النشر المحلية والعالمية

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلن إسماعيل الرفاعي، مستشار المحتوى العربي في مؤسسة الشارقة للفنون، عن مشاركة 88 دار نشر في معرض "نقطة لقاء" الذي تنظمه المؤسسة في بيت عبيد الشامسي، بمنطقة الفنون.

وأشار إسماعيل في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن المعرض هو أحد برامج المؤسسة التي تهدف إلى تغذية المكتبة العربية بالكتب الفنية والتي تعاني المكتبة نقص منها في هذا الجانب، موضحاً أن المؤسسة تسعى لتصدير وعي فني ثقافي في المنطقة.

وأضاف أن معرض "نقطة لقاء" يضم العديد من الورش والجلسات الحوارية ضمن فعاليات المعرض المستمرة على مدار 3 أيام.