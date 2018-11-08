حروف اللغة اليابانية تزين جدران وردهات "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

تزّينت جدران وردهات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمجموعات متجانسة من حروف اللغة اليابانية، التي تحمل في طيّاتها إرثاً تاريخيّاً كبيراً، يمزج بين العراقة اللغوية، والأبعاد الثقافية للحضارة اليابانية، التي يحتفي بها المعرض هذا العام ضيف شرف دورته التي تستمر حتى العاشر من نوفمبر.

وبما يجسّد الشعار الذي رفعه المعرض هذا العام "قصة حروف"، يحتفي الحدث بالحروف بأشكالها المختلفة، فتجد الحرف الياباني إلى جانب الحرف العربي والإنجليزي، تمزج معاً لوحة بصرية تدل على حرص هيئة الشارقة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، على مدّ جسور التواصل الحضاري والإنساني، مع مختلف الثقافات العالمية.

وتشارك اليابان في الحدث ضمن جناح خاص، تستعرض فيه خطوط ومميزات الثقافة اليابانية لزوّار الحدث، حيث أعدّت منصات تعرّف بالأدباء والكتّاب والفلاسفة اليابانيين، إلى جانب اتاحة الفرصة للزوار بالتعرّف على ملامح ثقافية خاصة تمتاز بها الحضارة اليابانية، وتتحدث في حضورها عن تاريخ مليء بالآثار والكنوز الإنسانية، إلى جانب استعراض ثقافات الطهي وغيرها من المظاهر الثقافية والمجتمعية اليابانية.

ومن هذه المنصات، خصّص الجناح ركناً تتواجد فيه المدربة تاكي كودايرا، التي ترتدي الزّي الشعبي الياباني التقليدي "الكيمونو"، وتستقبل الزوار بابتسامة وتحية، تمسك بين يديها "ريشة" الكتابة الخاصة، لترسم بالحروف اليابانية "الكانجي" أسماء الزوّار الذين اصطفوا بدهشة مراقبين هذا النوع من الفنون الإبداعية.