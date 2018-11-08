أحمد بن ركاض: "الشارقة للكتاب" يحقق نقلة لمشروع الإمارات الثقافي

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، استطاع على مدى 37 عاماً أن يحقق نقلة نوعية حضارية لمشروع دولة الإمارات العربية المتحدة الثقافي، وأن ينقل رسالة الدولة لمختلف دول العالم، والتي بدورها قلبت الموازين وأكدت أن القراءة لن تندثر طالما هناك قيادة رشيدة تهتم بها، وتطلق المشاريع والقوانين الداعمة لها.

واعتبر سعادته أن هيئة الشارقة للكتاب، تعمل على تعزيز وترويج مشاريع ومبادرات إمارة الشارقة الثقافية، ويأتي على رأسها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، وغيرها، وكذا المشاركات الخارجية في معارض الكتب في مختلف الدول الخليجية والعربية والعالمية، والتي تقدر بأكثر من 40 معرضاً على مدى العام، منها معرض الكتاب في نيودلهي، في يناير 2019، حيث تحل إمارة الشارقة ضيف شرف على المعرض، منوهاً إلى أن هذه المشاركة ستكون مميزة، تسعى لإطلاع زوار المعرض على الثقافة الإماراتية بشكل يوازي تطلعات دولة الإمارات.

و أوضح العامري أن مؤتمر الناشرين، الذي سبق افتتاح النسخة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وشاركت به 360 دار نشر عربية وعالمية، استطاع خلال الـ 48 ساعة الأولى بيع حقوق 300 كتاب من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، لصالح دور نشر عالمية، إضافة إلى العديد من عقود بيع حقوق الكتب للغات أخرى.