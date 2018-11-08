"أصدقاء مرضى السرطان" تستعرض حملتها خلال "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

تستعرض جمعية أصدقاء مرضى السرطان خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب أهداف حملتها التوعوية "شوت السرطان"، والتي أطلقتها "شنب"، إحدى مبادرات الجمعية المعنية بتعزيز الوعي بسرطاني البروستات والخصية، وأهمية الكشف المبكر عنهما.

وتعد حملة "شوت السرطان"، أحدث حملة تطلقها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وتركز من خلالها على الاستفادة من القوة التحفيزية التي تتميز بها رياضة كرة القدم، لإحداث تغيير إيجابي واضح في مجابهة الأورام السرطانية التي تصيب الرجال، حيث تتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة منها، مشاركة مشاهير من نجوم كرة القدم.

ولتشجيع كل أفراد المجتمع للمشاركة في هذا التحدي، حرصت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، على تصميم جناحها في المعرض على شكل ملعب كرة قدم مصغر، يحتوي على مرمى صمم على شكل سلة، يتيح للزوار فرصة المشاركة في التحدي.

وأكدت هيا مرعي مدير حملة "شوت السرطان"، وتنفيذي برامج في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، السعي من خلال هذه المشاركة إلى توظيف القيم التي تتميز بها لعبة كرة القدم، في محاربة السرطانات التي تصيب الرجال، حيث إن كرة القدم تغرس في عشاقها روح التحدي والإصرار والأمل الدائم في الانتصار، واعتلاء منصات التويج، إضافة إلى دورها الكبير في تعزيز روح التفاني والعمل الجماعي للوصول إلى الهدف.