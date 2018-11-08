افتتاح معرض "روائع آثار السعودية عبر العصور" في "اللوفر أبوظبي"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، و الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور، في متحف اللوفر أبوظبي، والذي يعد المعرض العالمي الثاني في موسم فعاليات المتحف الثقافية.

حضر الافتتاح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة ابوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين بالدولة وبالمملكة العربية السعودية.

ورحب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي بإقامة هذا المعرض في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن استضافة المعرض تأتي في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة والقواسم التاريخية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد سموه أن المعرض يمثل فرصة مهمة للتعرف على حضارات المملكة والجزيرة العربية وما تزخر به من إرث حضاري كبير ومقومات تاريخية وإنسانية ممتدة عبر العصور، كما يعزز المشهد الثقافي والمعرفي والفكري في العاصمة أبوظبي ويرسخ الموقع الريادي الذي تحظى به دولة الإمارات على الخريطة العالمية.

من جانبه، أعرب الأمير سلطان بن سلمان في كلمته التي ألقاها خلال الحفل عن سعادته بتواجده في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن معرِض طرق التجارة في الجزيرة العربية روائع من آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور الذي يقام متزامناً مع "عام زايد" يأتي تحقيقاً لتطلعات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وقادةِ دول المنطقة في تعزيز التكامل والتلاقي بين شعوبها.

و يقدم المعرض قطعاً أثرية من دولة الإمارات، بما في ذلك لؤلؤة وُجدت في أم القيوين يرجع تاريخها إلى عام 5500-5300 قبل الميلاد مُعارة من متحف أم القيوين، وحجر مزين برسم لجمل من أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد مُعار من متحف العين، وقطع من جلفار مُعارة من متحف رأس الخيمة الوطني.

كما تُعرض هذه القطع إلى جانب مجموعة مهمة من القطع الأثرية من المملكة العربية السعودية.