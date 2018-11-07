مستغانمي توقّع "شهياً كفراق" في "الشارقة للكتاب" الخميس

الشارقة 24:

في جلسة حوارية تعقد عند السادسة مساء يوم غد الخميس، توقّع الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي إصدارها الجديد "شهياً كفراق"، في قاعة الفكر، ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وستقوم مستغانمي خلال الجلسة باستعراض البنية الأدبية والجمالية للكتاب الذي صدر عن دار هاشيت أنطوان، والذي تسرد فيه قصّة الفراق، لرجل فقد ثقته بالحبّ، رجلٍ غامض، يخاطب ذكريات أحلام الكاتبة والإنسانة والتي أرادت للكتاب أن يسرد مواقف ولحظات عاشتها مع قامات عاصرتهم مثل نزار قباني وغازي القصيبي، وأخرى عائلية خاصة.