300 مختص يشاركون بـ "مؤتمر المكتبات" ضمن "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

انطلقت صباح الأربعاء فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر المكتبات، الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب، بالشراكة مع جمعية المكتبات الأميركية، ويعقد خلال الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر 2018 ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأقيم المؤتمر بحضور سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ولويدا جارسيا رئيسة جمعية المكتبات الأميركية، ومشاركة أكثر من 300 خبير وأمين مكتبة ومختص بشؤون المكتبات والكتب، إضافة إلى جمهور غفير من رواد المعرض والمهتمين بهذا المجال.

وأكد سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال كلمته، أن مؤتمر المكتبات السنوي، يأتي ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي بدأ برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي ظل يؤكد أن النهضة الحضارية للأمم تبدأ من النهضة المعرفية والثقافية، وتنطلق من المكتبات والجامعات.

ودعا العامري إلى أهمية تطويع التقنيات، لتجاوز التحديات المتعلقة بالمكتبات، وذلك لضمان منح المزيد من الدور المهم والجاذبية للكتاب، كما دعا لأن تكون المكتبات مكاناً يرتبط بوجدان كل فرد، وعاملاً من عوامل تفوقه ونجاحه في الحياة.

وعرض المؤتمر في أولى جلساته الابتكارات المختلفة التي قامت بها المكتبات لتحسين واقع المجتمعات حول العالم، وتسليط الضوء على مكتبات المدارس، ودور أمناء المكتبات، كما قدم عرضاً مصوراً وشاملاً لمبادرة "المكتبات تعزز قوة المجتمعات"، التي أطلقتها جمعية المكتبات الأميركية، وما قامت به من جولات في مناطق مختلفة من أنحاء العالم، وما حظيت به من استجابة ودعم وتأييد.