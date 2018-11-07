"الشارقة للكتاب" يعزز القدرات الذهنية لدى الأطفال بـ "عالم الشطرنج"

الشارقة 24:

في أجواء تفاعلية عنوانها التحدي والإثارة، يمنح معرض الشارقة الدولي للكتاب، زواره الأطفال، الفرصة لاكتشاف أسرار لعبة الشطرنج، أشهر الألعاب الذهنية في العالم، والاستمتاع بالتنافس فيها، حيث يخصص يومياً وحتى ختام المعرض، ورشتين تدريبيتين في ركن الطفل، تُناقش تاريخ اللعبة وكل ما يرتبط بها من فنون وإبداعات وفوائد ذهنية.

وتُقدِم الورش التي تقام تحت عنوان "عالم الشطرنج"، مدربة الشطرنج الروسية، أكسندرا جريشينا، الحاصلة على درجة الماجستير في تعليم الشطرنج، والحائزة على درجة الأستاذية من الاتحاد الدولي للشطرنج، مستهدفةً الأطفال من 7-12 عاماً.

وتنقسم الورش إلى شقين نظري وعملي، حيث يتناول الشق النظري تاريخ اللعبة، وعدد المربعات التي تحتويها رقعة الشطرنج وهي 64 مربعاً، وعدد قطعها البالغ 32 قطعة، بواقع 16 قطعة لكل لاعب.

أما الشق العملي فهو مخصص لإقامة مباريات مباشرة بين الأطفال المشاركين، حيث تخصص الورش 4 منصات مزودة برقع شطرنج يتنافس فيها الأطفال، ويظهرون فيها مهاراتهم في اللعبة، وتشهد المنافسات حماساً كبيراً من قبل المشاركين لا سيما الذين لديهم معرفة سابقة باللعبة.

ويسعى معرض الشارقة الدولي للكتاب من خلال تنظيم هذه الورش إلى تعزيز المهارات والقدرات الذهنية والإدراكية لدى الصغار، حيث تعتبر لعبة الشطرنج من أكثر الألعاب المحفزة للذاكرة والحدس وقوة البديهة.