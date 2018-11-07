"لوحات يابانية بأنامل إماراتية" تستقطب حضور "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

استقطبت مشاركة الموقع الإلكتروني "فعاليات الشارقة"، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، اهتمام حضور المعرض، للتعرف على أسمائهم بالحروف اليابانية التي خطتها أنامل الإماراتية آمنة الدرمكي.

وتأتي فعالية "لوحات يابانية بأنامل إماراتية"، بالتوافق مع توجهات هيئة الشارقة للكتاب، التي اختارت اليابان ضيف شرف الدورة الجارية للمعرض، نظراً لمكانتها الثقافية وإنجازاتها الحضارية المتميزة.

وأتاحت منصة الفعالية للمرة الأولى، لقاء صاحبة الموهبة الإماراتية الدرمكي، بالجمهور، عن قرب وسجلت حضور مئات الزوار من مختلف الجنسيات، الذين أعربوا عن تقديرهم لموهبتها في إتقان الكتابة اليابانية، مما يشكل حافزاً للتعرف على خبايا اللغة اليابانية.

وأكدت حصة الحمادي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص المكتب على دعم المواهب الإماراتية وتعزيز التقارب بين الثقافات، لافتة إلى أن مبادرة المكتب التي تشارك بها موهبة إماراتية استهدفت تعريف الأفراد بطريقة شيقة على الأحرف اليابانية، من خلال كتابة أسمائهم وتشكيلها بلوحات فنية على فواصل الكتب.

وأشارت الحمادي إلى أهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يشكل منصة كبرى لثقافات العالم، ويساهم في ترسيخ الفكر الثقافي بين الأجيال، والتواصل المعرفي عن قرب، مشيرة إلى ما يتيحه المعرض من فرص التعريف بالمواهب الثقافية، والإبداعات المختلفة.

وتستمر مبادرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في استقبال زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، الخميس والجمعة من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً.

ويدعم موقع "فعاليات الشارقة"، كافة الفعاليات المقامة في الإمارة، التي يجري تحديثها بشكل مستمر، بقطاعيها الحكومي والخاص للترويج لها وتنظيمها.

ويتيح الموقع الإلكتروني "فعاليات الشارقة"، العديد من الخدمات لمستخدميه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة، وخريطة الفعاليات التفاعلية، الدالة على موقع الحدث، والتعرف على الفعاليات والأحداث "الأكثر شعبية"، بحسب تفاعل الجمهور معها ومدى تداولها.