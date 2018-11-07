"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تنظم دورة "إدارة محدودية الموارد"

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، دورة "إدارة محدودية الموارد الاقتصادية"، لأمهات الأيتام المنتسبين للمؤسسة، بالتعاون مع د. أمنية محمد سالم - دكتور علوم سياسية وإدارة أعمال وخبير سياسي في رئاسة مجلس الوزراء المصري، وأستاذ مشارك في مجموعة من الجامعات في دولة الإمارات.

وتأتي الدورة في إطار برامج التمكين الاقتصادي، الهادفة لتقديم الدعم المادي للأمهات، إضافة إلى إمدادهن بالمعرفة التي تؤمن لهن معيشة كريمة ومستقرة اقتصادياً، عبر تعريف المرأة المعيلة بكيفية التمتع بالذكاء المالي، وكيفية الوصول لإدارة مالية متميزة، لمواردها ومصروفاتها المحدودة والمتوفرة.

وتتبنى إدارة المؤسسة خططاً استراتيجية طويلة المدى، تهدف من خلالها إلى تحقيق التمكين في مختلف مجالاته، وتثقيف منتسبيها وإعدادهم لتحمل المسؤولية في الأسرة، بعد غياب الأب، فتقوم بتوفير الفرص التي تطورهم، وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع.