13 عرضاً عالمياً من "عالم القصص" على مسرح القصباء

صور من المسرحيات التي يتم عرضها ضمن مسرحيات "عالم القصص"

الشارقة 24:

ينظم مسرح القصباء في الشارقة مسرحيات" عالم القصص"، المخصصة للأطفال، خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر الجاري، حتى ديسمبر العام المقبل، ليروي للجمهور قصصاً وحكايات خيالية عالمية شهيرة، تقدم بأسلوب استعراضي، يجمع بين الرقص والموسيقى والمؤثرات المرئيّة الخاصة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن توجه الإمارة نحو إغناء البيئة الثقافية بين فئات المجتمع كافة، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة الريادية في الثقافة والمعرفة، خاصةً بعد أن استحقت لقب "عاصمة عالمية للكتاب 2019".

وتجمع مسرحيات "عالم القصص" 13 مسرحية استعراضية، تهدف إلى تعليم الأطفال وتثقيفهم بتاريخ الحكايات القديمة والموسيقى، إذ تحمل العروض في طياتها مجموعة من الرسائل التحفيزية الهادفة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ونشر معاني الحب والسلام.

وتتضمن قائمة المسرحيات، مسرحية "بيتر بان"، ومسرحية "الجميلة النائمة"، ومسرحية "بينوكيو"، ومسرحية "بياض الثلج والأقزام السبعة"، ومسرحية "بوكاهانتس"، ومسرحية "علاء الدين"، ومسرحية "آريل"، ومسرحية " السندباد"، ومسرحية "هرقل"، ومسرحية "علي بابا والأربعون لصاً"، ومسرحية "الجميلة والوحش"، ومسرحية "ملكة الثلج".

وذكرت خلود الجنيبي مدير القصباء، أن تنظيم مسرحيات عالم القصص يأتي كجزء من شراكة قصباء بالاحتفال بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، فالكتاب والمسرح من أهم عوامل بناء الهوية الثقافية للأمم، التي تسعى القصباء إلى ترسيخها وتنميتها، كونها تشكل إحدى أبرز الوجهات التي تجمع بين الثقافة والترفيه والتفاعل الاجتماعي في إمارة الشارقة.

وأكدت الجنيبي، أن الهدف من تنظيم مسرحيات "عالم القصص"، المستمر لمدة عام كامل، هو تقديم كلاسيكيات المسرح العالمي الموجه للأطفال والأسرة، والزاخر بالقيم النبيلة والذي تربت عليه أجيال كثيرة لسنوات وعقود طويلة.

وأضافت، أن مسرح القصباء يتسع لـ 252 شخصاً، ما يتيح فرصة لمقيمي وزوار إمارة الشارقة التمتع بمشاهدة هذه العروض المباشرة، التي تقدم في إطار استعراضي يتفاعل فيه الجمهور مع ممثلي المسرحيات، وينقل لهم مشاهد العرض بصورة حية مع الموسيقى التي تعكس عوالم المغامرة والقصة التي يعيشها الأبطال.

بيتر بان

وتعرض مسرحية " بيتر بان"، التي ألفها الروائي والكاتب المسرحي الأسكتلندي جيمس ماثيو باري في القرن الـ 19، والتي تستهدف طلاب المدارس والعائلات يوم الخميس 8 نوفمبر 2018، عند الساعة 9:00 صباحاً، والساعة 11:00 صباحاً، والساعة 7:00 مساءً، ويليها عرضان يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 عند الساعة 5:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً.

وتعتبر مسرحية "بيتر بان" عملاً فنياً درامياً قصصياً للأطفال، تحكي قصة مغامرات صبي يمكنه الطيران ولكنه لا ينمو أبداً، ويلتقي فتاةً تدعى "ويندي"، حيث تعيش معه مغامراته ضد القرصان هوك لإنقاذ أرض الأحلام "نيفيرلاند".

وتعرض المسرحية بطريقة مشوقة ومثيرة للخيال بفضل المسرح المجهز بمعدات الصوت والإضاءة والمعدات الحديثة عالية التقنية، ليقدم تجربة استثنائية لزواره على مدار العام.

الجميلة النائمة

وتعرض مسرحية "الجميلة النائمة"، للكاتب شارل بيرو، يومي الجمعة 21 ديسمبر 2018 والسبت 22 ديسمبر 2018، وتستهدف العائلات، وذلك في تمام الساعة 5:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً، حيث تروي قصة الأميرة الجميلة التي وقعت عليها لعنة شريرة بمغزلٍ مسموم، ولكن بمساعدة الجنيات يتم تحويل اللعنة وينقذها الأمير.

وتطرح المسرحية مجموعة من الدروس والقيم الإنسانية عن الخير والمحبة والتضحية.