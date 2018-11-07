"الشارقة للكتاب" يستضيف أمسية تأبينية للروائي الكويتي إسماعيل فهد

الشارقة 24:

ضمن الفضاء الإنساني والإبداعي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، استضافت قاعة الفكر، أمسية تأبينية للروائي الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، بعنوان "الحاضر الذي لم يحضر".

شارك في الأمسية الباحث الكويتي عقيل يوسف عيدان، والباحث العراقي محمد جواد، والروائية الكويتية ميس خالد العثمان، والناشرة الكويتية شمائل بهبهاني، من دار بلاتينيوم للنشر، بحضور عدد من أصدقاء الراحل ومحبيه.

وقدم الأمسية الكاتب الإماراتي محسن سليمان، الذي أكد على الفعل الإبداعي والجمالي المتجدد في شخصية الراحل، ومثابرته في إثراء المكتبة السردية العربية، بالكثير من العناوين الروائية المهمة.