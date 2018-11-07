طرق تنظيم حملات تسويقية ناجحة في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

تتواصل الفعاليات التي يقدمها معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلقت دورته الـ 37، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "قصة حروف"، حيث استضافت محطة التواصل الاجتماعي، جلسة بعنوان "بناء وصياغة حملة تسويق مؤثرة وفعالة"، قدمها أليكس معلوف خبير الاتصالات في شركة بي آند جي.

وتناولت الجلسة قدرة الشركات المؤثرة على توظيف رسائلها الإعلامية، في خدمة المنتج والعلامة التجارية، بهدف تفعيل الحملات التسويقية التي يتم إطلاقها، من خلال التعريف بالمنتجات التي تقدمها للجمهور، والفوائد المنتظرة من تلك المنتجات.

وأوضح معلوف، أن نجاح الحملات التسويقية يستند إلى فهم وخبرة القائمين على مجالات التسويق، باعتبار الترويج للمنتج يتجاوز مفهوم المراسلات العادية إلى خطوات متناغمة مع أهداف الشركة، ومتطلبات الأسواق، وحاجات الجهة المستهدفة.

واستعرض معلوف نماذج ناجحة من العمل التسويقي، مشيراً إلى أن معرفة العوامل الصحيحة والمؤثرة في مجال التسويق، وهي القادرة على تغيير مسار بيع العلامة التجارية، وتقديم المحتوى الجذاب، إذ لا بد من أن يشعر المستهدف بقيمة المنتج بعد رؤيته، وأن يرى تطابقاً بين الإعلان والمنتج، من أجل بناء علاقة ثقة طويلة الأمد مع العالمات التجارية.

وأضاف معلوف، أن إنشاء محتويات إعلانية جذابة، قادرة على إيصال الفكرة والرسالة إلى المستهلك المستهدف بالأساس، يعد نهج إنساني عميق، يعتمد على قدرة الإبداع، وتفسير الملاحظة، وتطوير موضوعات ذات مغزى للمستهلكين المستهدفين، بما يمنح الثقة بمختلف المنتجات التجارية العامة.

واختتم معلوف الجلسة بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها وسائل التواصل الاجتماعي، في مجالات التسويق، والإعلان عن العلامات التجارية، نظراً لاستخدام الملايين من الأشخاص لهذه التقنيات، التي تتيح للشركات بمختلف أشكالها وتخصصاتها التسويق والإعلان السريع والسهل لمنتجاتها.