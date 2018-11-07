فرق "مسرح الفرجان" تكثف تدريباتها بـ "ناشئة الشارقة"

الشارقة 24:

تستضيف مراكز ناشئة الشارقة، التدريبات النهائية الخاصة بإنجاز عروض الفرق المشاركة في برنامج "مسرح الفرجان"، الذي أطلقته ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مطلع العام الجاري، تحت شعار "في فريجنا مسرح"، بالتعاون والشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، وجمعية المسرحيين، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ومجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة للإعلام.

يهدف البرنامج الذي تختتم فعاليات دورته الأولى في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، إلى رفع مستوى التنافس الإيجابي بين ساكني الأحياء المختلفة "الفرجان" في مدن ومناطق إمارة الشارقة، ونشر ثقافة المسرح بين فئات المجتمع كافة، معززاً بآفاقه روح العمل الجماعي، ومستهدفاً استثمار طاقات المشاركين لتوظيفها في صياغة شخصية الناشئ، وتمكينه من القدرة على التعبير وتقبل الآخر.

وتشتمل التدريبات النهائية للفرق المشاركة، على مهارات الأداء الحركي والصوتي، وكافة مستلزمات إنجاز العرض، بمتابعة اللجنة الفنية المشرفة على البرنامج، التي تضم مرعي الحليان ممثلاً عن جمعية المسرحيين، وغنّام غنّام ممثلاً عن الهيئة العربية للمسرح، والفاتح حميدة ممثلاً عن ناشئة الشارقة، وعدنان سلوم المشرف الفني للبرنامج.

ويخوض سباق برنامج مسرح الفرجان الفني المجتمعي، 14 فريقاً يمثلون 13 فريجاً، بواقع 4 فرق لفرجان مدينة الشارقة، في كل من واسط، السيوح، الحزانة، والقرائن، و3 فرق لفرجان مدينة خورفكان في كل من القادسية، حياوة، خبا، إلى جانب 3 فرق لفرجان مدينة كلباء بواقع فريقين من فريج الساف، وفريق من فريج السور، إضافةً إلى فريق بكل من فريج راشد في دبا الحصن، وفريج الحصن بالذيد، وفريج خضيرة من مليحة، وفريج من المدام.

وتتنافس الفرق المشاركة في تقديم أشكال وألوان مختلفة من المسرح غير النمطي عبر فضاءات البرنامج، سعياً للتميز والفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لأفضل ثلاث مسرحيات، من بين 14 عملاً مسرحياً، يتم تقديمهم خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساءً، في منطقة قلب الشارقة.