"موناليزا النيجيرية" تعود لمسقط رَسْمِها بعد اختفائها 40 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:

رسم "بن إنونوو" أشهر فنان حديث في نيجيريا، لوحة تحمل عنوان "توتو" عام 1974، حيث عُرضت في معرض فني بمدينة لاجوس، تلك اللوحة التي عرفت بـ "الموناليزا النيجيرية"، واختفت بعد ذلك حتى ظهرت مجدداً بإحدى الشقق شمال مدينة لندن.

واتصل المالكون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، بـ "جايلز بيبيات" الخبير بالفن الأفريقي الحديث والمعاصر، في دار "بونامز" للمزادات، بلندن للتعرف على اللوحة، إذ تمكن "بيبيات" من التعرف على لوحة "إنونوو".

وذكر "بيبيات" بأنه اكتشف اللوحة بنفسه، خلال دعوة روتينية، لتقييم عمل للفنان "بن إنونوو"، إذ لم يكن يعلم ما الذي سيراه، فوجد اللوحة المفقودة، ولاتزال كيفية وصولها غامضة.

وسرقت الموناليزا الأصلية، التي رسمها ليوناردو دافينشي، من متحف اللوفر، عام 1911، ثم نقلت إلى إيطاليا، وأُعيدت بعدها إلى اللوفر في 1914.

أما الموناليزا النيجيرية فهي رسم لـ "أديتوتو أديميلوي"، حفيدة حاكم تقليدي من جماعة اليوروبا العرقية، وتعد رمزاً للمصالحة الوطنية، بعد حرب دارت رحاها بين 1967 و1970.