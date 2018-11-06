زوار "الشارقة للكتاب" يشيدون بتنوع دور النشر والكُتب في المعرض

الشارقة 24 – استطلاع عبد الحميد أبونصر:

تنوعت ردود أفعال زوار معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ 37، حيث رأى الزوار أن هناك اختلافاً مميزاً بين الدورة الحالية للمعرض وما سبقه من دورات، من خلال التنوع الكبير في الكتب التي تناسب كافة الفئات العمرية، إضافة إلى العدد الكبير من الزوار والمهتمين بالقراءة.

وعبر الزوار عن سعادتهم وهم يتجولون بين أرجاء المعرض بمستوى التنسيق والتنظيم الجيد، وأشاروا إلى تميز النشاطات الثقافية الموجودة والتي تضمنت العديد من الندوات وحفلات تواقيع الكتب لأهم الكُتاب على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.

كما توجه بعض الزوار بالشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم هذه الفعالية الثقافية المهمة التي تتميز بها إمارة الشارقة سنوياً.