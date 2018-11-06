القمة العالمية للتسامح في دبي تطلق مكتبة متخصصة

الشارقة 24:

يقام بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للتسامح، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، نشاط جانبي معرفي، يتمثل في تخصيص "مكتبة للتسامح"، والتي تشكل فضاءً مفتوحاً على الإصدارات والكتب والمراجع المهمة، التي تناولت قيمة التسامح، وما يرتبط بها من مفاهيم كحقوق الإنسان والسلام الاجتماعي وتعايش الأمم واحترام الأديان وبناء الإنسان، ثقافياً ونفسياً وحضارياً.

وتعد مكتبة التسامح، أول حاضن ثقافي متخصص في الدراسات التي تعنى بالتسامح والسلم العالمي بمفهومها الشامل، والجهود الدولية المبذولة لتحقيقها، حيث تجمع تحت سقفها جملة من المراجع والكتب والأبحاث المهمة، التي تهدف إلى خلق أثر إيجابي لدى كل من يفد إليها.

وأوضح خليفة محمد السويدي المنسق العام للقمة العالمية للتسامح، أن اللجنة ارتأت وجود مكتبة في قلب الحدث، تكون بمثابة منصة ملهمة للشغوفين بالمعرفة، ولتتحول لاحقاً، وفق خطة طموحة إلى نواة لمكتبة مستقلة بذاتها متخصصة بالإصدارات والمخطوطات والكتب ذات الصلة.

وأضاف أن المكتبة فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار وتبادلها، بمشاركة أصحاب الرأي والفكر والمهتمين من الباحثين والطلبة والزائرين بشكل عام، باعتبارها مرجعاً ثقافياً وعلمياً، يوفر للقراء طائفة واسعة من الكتب والمراجع في شتى المجالات، التي تتحدث عن التسامح وحقوق الإنسان والجهود الدولية لمكافحة الغلو والتطرف وغيرها من المواضيع، التي تنسجم مع محتوى الجلسات الحوارية وورش العمل التي تتضمنها القمة، وتوقع أن تشهد المكتبة إقبالاً مكثفاً من الحضور للاستفادة من محتوياتها القيمة.